Cinco veces que José Sacristán fue protagonista fuera de los escenarios

Sobre Miguel Bosé y los negacionistas

“Soy partidario de vacunarse y mandar a la mierda a toda la estupidez negacionista”, afirmó el intérprete en una entrevista en La Razón en abril, tras haber recibido sus dos dosis. Preguntado por qué le diría al cantante negacionista Miguel Bosé, fue tajante: “ No pierdo el tiempo con imbéciles ”. Sus palabras fueron ampliamente aplaudidas en redes sociales. “ El tonto negacionista mata ”, recalcó en esos días en El Hormiguero.

En septiembre de 2020, Sacristán ya se refirió a Miguel Bosé y el apoyo de éste a una manifestación antimascarillas. “Es una necedad como otra cualquiera, no merece otro comentario según mi punto de vista. Los tontos ya se saben, la necedad es homicida”, dijo a Europa Press, como recogió El Periódico .

Sobre Juan Carlos I

Mucho eco tuvieron también sus afirmaciones sobre el rey emérito. “ Ha quedado como un vulgar chorizo ”, dijo en diciembre, al hilo de las informaciones que afloraron sobre sus supuestos fraudes fiscales. Meses antes ya se refirió a su marcha a Emiratos Árabes en estos términos: “Me duele porque el desenlace de aquella película que empezamos a rodar en la Transición no puede ser más vulgar y lamentable”. “ Es cutre, es lamentable, es choricero ”, remarcó entoces sobre el rey Juan Carlos.

Sobre Isabel Díaz Ayuso

Su “doble o triple” felicitación a Ayuso , a pesar de afirmar que no la votaría nunca, después de que ganara las elecciones autonómicas del 4-M sorprendió a muchos.

“Chapó por esta muchacha”, afirmó en una entrevista en El Mundo . “Allí ha habido alguien que pensaba que había que ir por ahí y no ha fallado”, resaltó.

Sobre Pablo Iglesias

De hecho, en septiembre de 2019 afirmó sobre Iglesias que estaba “ cada día más equivocado , no acaba de acertar. Siempre estoy más de acuerdo con Íñigo [Errejón] que con Pablo”.

Sobre ‘La Manada’

En 2017, cuando se celebraba el juicio, cargó duramente contra los miembros de La Manada. “Estos cinco energúmenos” no tienen “defensa alguna”, manifestó, antes de resaltar “que uno de los cinco no dijera en un momento, ¿dónde coño vamos?, esto no es de seres humanos, joder, por bien que lo estemos pasando”.