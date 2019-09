Josefina Molina contra las inercias

Sigo emocionado en la distancia con cómo mi querida y admirada Leticia Dolera presenta su ya exitosa serie Vida perfecta en el Festival de Cine de San Sebastián. La sigo y la siento poderosa, con voz propia, pese a que con frecuencia haya quienes le pongan zancadillas y la obliguen a hacer un permanente ejercicio de malabarismo. Justo un día antes, la cordobesa Josefina Molina recibe también en Donostia el Premio Nacional de Cinematografía. La directora de Función de noche, que es una de las películas que mejor ha retratado las consecuencias del contrato sexual en las mujeres españolas que crecieron durante el franquismo, es una de esas señoras hermosas de pelo blanco, sabias y serenas, cuya belleza se ha ido construyendo con las arrugas de la inteligencia y el sabor de la experiencia. Una belleza que irradia desde su misma energía y no desde el valor que le conceden las miradas ajenas.

La sabiduría de ese cabello blanco debe mucho a su permanente ejercicio de autonomía, la cual debió ser compleja de conquistar en aquellos años en los que el DNI condenaba a las españolas al ejercicio de sus labores. Josefina Molina fue pionera no solo en un mundo, el del cine, que todavía sigue estando dominado por los hombres, sino que lo fue, de manera mucho más amplia, en un marco social y cultural en el que ellas estaban condenadas a ser las señoras de. Hay, pues, algo en común entre la voz rotunda y luminosa de Leticia Dolera, que es una de esas mujeres que hoy valientes están empeñadas en contar las historias que habitualmente no se han contado, y la de Josefina Molina, a pesar de los años que las separan y de los distintos momentos que les ha tocado vivir. Porque sin mujeres como Josefina es evidente que Leticia hoy no podría haber hecho una serie como la que hace unos meses arrasó en Cannes.