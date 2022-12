Josie habla así de su paso por 'MasterChef' tras las palabras de Patricia Conde

El Sevilla, cantante de Mojinos Escozíos y participante en MasterChef Celebrity, ha hablado en Aruseros de esta polémica . “Ayer me wasapeé con cuatro, cinco exconcursantes del celebrity, porque sabes que estuve en el celebrity, y todos opinan lo mismo. El calificativo no lo pongo yo, es algo que todos estamos en común: olé tú. Olé tú, Patricia Conde, que se ha atrevido, que ha sido valiente y ha dicho que la tele es mentira, que es lo que pensamos los demás que hemos estado ahí”, ha expresado el cantante y colaborador del programa de Alfonso Arús.

El colaborador de laSexta ha afirmado que lo que allí se vive es “totalmente real”. Sobre el concurso ha dicho que es “muy duro”: “Es un programa muy difícil, y un programa totalmente real, he de decirlo. Como la vida misma. Yo es que ahora me parto. Como si nos hubieran puesto ahí un bomboncito. Con lo que me costó a mí hacer esos bombones. Cuando han insinuado que me ponían el bomboncito, lo he sufrido”.