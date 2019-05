Juan Bonilla: "En el mundo editorial las herramientas son del siglo XXI pero lo demás funciona como en 1960"

Juan Bonilla (Jerez, 1966) es uno de esos pocos autores que se dedican a abrir puertas al margen del canon literario habitual, y gracias a las invitaciones y al ingenioso juego de espejos y laberintos que aparecen en sus libros, uno descubre una retahíla de excelentes autores que hasta entonces le habían pasado desapercibido, como Julián Ayesta, Julio Mariscal Montes, José María Conget o Nicholson Baker, por poner solo unos ejemplos. En el año 2013 publicó la novela Prohibido entrar sin pantalones, una biografía novelada sobre el poeta ruso vanguardista Maiakovski por la que obtuvo la I Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Ahora, acaba de lanzar un ejercicio literario de parecida índole, esta vez basado en la desconocida pero deslumbrante poeta mexicana Carmen Mondragón, más conocida en el ambiente artístico de la vanguardia mexicana como Nahui Olin. La novela (o como él prefiere decir, el poema) se titula Totalidad sexual del cosmos (Seix Barral).

¿Cómo y dónde diste con la figura de Nahui Olin y cómo fue ese proceso de descubrimiento?

Adriana Malvido le dedicó un reportaje biográfico que me abrió el apetito. Eso debió ser a finales de los noventa y ahí la descubrí. Lo que más me interesaba entonces, y ahora, era la poesía, su obra poética quiero decir, más que sus cuadros o su condición de artista ambulante, entendiendo por tal alguien que quiere llevar su obra a su vida y convertir su propia vida en obra en marcha.

¿Qué es lo que más te fascinó del personaje para decidirte a escribir esta historia?

A ver, yo no me hubiera planteado siquiera la posibilidad de escribir este libro -que me gusta considerar más poema que novela, aunque lo de los géneros me da un poco igual- si no hubiera descubierto la figura del restaurador Tomás Zurián, que es quien en 1978, poco después de morir ella, se propone sacarla del olvido y organiza -en 1992- su primera exposición. Digamos que mi relato consiente libertades que una biografía no, y en cualquier caso mi intención no era ni mucho menos reducir la trayectoria de Nahui Olin a relato biográfico -que eso ya lo hizo magníficamente Adriana Malvido- sino ahondar en sus andanzas, en su laberinto, a través de las investigaciones de un restaurador obsesionado primero con su belleza y después con su propia obra tanto pictórica como poética. Hacia 2010 me propuse escribir una especie -sé que va a sonar ambicioso- de historia del siglo XX a través de sus poetas, una serie de “vidas” de poetas. Tenía claro que el primero iba a ser Maiakovski y la siguiente Nahui Olin y el siguiente García Calvo... Me parecían vidas poéticas, más allá del peso y la importancia de las propias obras de cada cual. El texto de cada una de esas “vidas” debía contaminarse de la propia personalidad del protagonista. En el caso de Nahui, la presencia del restaurador que la saca del olvido, la restaura, la hace lucir de nuevo, se me imponía de manera clara, de ahí que contactara con él, pidiese su permiso para hacerlo narrador del libro y una vez conseguido todo viniera dado. No es que me parecieran insuficientes los libros o escritos que haya sobre Nahui Olin, es que me parecía que lo fundamental era contar la historia de amor fantasmal entre el investigador y el objeto de su investigación, que es lo que el libro cuenta esencialmente, el cuidado, la obsesión. Como en el propio libro se dice es la más imposible de las historias de amor.

¿A qué autores poco conocidos, que han estado al margen, destacarías en la literatura española?

No sé, muchos. Felipe Alaiz y su crítica a hachazos, la poesía sentimental y honda de Julio Mariscal Montes, la poesía tan moderna y potente de Agustín de Foxá, la de Rafael Lasso de la Vega: son poetas todos ellos que si haces una antología de veinte o treinta poemas están a la altura de los grandes poetas de nuestro siglo, y no exagero un ápice. En cuanto a Latinoamérica -aunque yo prefiero llamarla América sin más-, el arsenal de autores es tal que no acabaría en lo que dura esta entrevista. Por quedarme con uno citaré al peruano Alberto Hidalgo, un poeta mayúsculo, un prosista delicioso, autor de un libro espléndido que estamos a punto de reeditar al fin en la editorial Renacimiento: Diario de mi sentimiento.

¿En qué medida crees que Nahui Olin fue precursora del actual feminismo?

El feminismo de la época toma como lema esencial una frase de Virginia Woolf: un cuarto propio. Se elude casi siempre la otra parte de la frase: y quinientas libras al año. Bien, el feminismo de artistas como Emmy Hennings, fundadora del dadaísmo, o Nahui Olin era menos de cuartos propios y más de salir a la calle y convertirse en presencia y hacer de esa presencia una herramienta de agitación para cambiar las cosas. Hay que decir que en la vanguardia, que no es un estilo sino una época y por lo tanto tan vanguardista eran los esteticistas como los poetas sociales, los fascistas como los comunistas, los del arte por el arte como los del arte para cambiar la vida, en la vanguardia, decía, la presencia de la mujer es muy patente. En América hay varios ejemplos clarísimos, no sólo Nahui Olin y Tina Modotti en México, también Blanca Luz Brum, y en Cuba Emma Pérez, una poeta espléndida, y Mariblanca Sabas, autora en los años veinte de un libro titulado Feminismo, y Magda Portal y Maria Wiesse en Perú, y Edgarda Cadenazzi en Uruguay y Norah Lange en Argentina, por no venirnos a Europa donde además de Emmy Hennings está la gran poeta Claire Goll y Nancy Cunnard y la inmensa Rebecca West… Una de las pobrezas de la literatura convertida en Historia es que funciona como los castellets, en los que sólo se fija la atención en la criatura que sube hasta la cima, y pasan desapercibidos los cuarenta que están en el suelo y que son los que mantienen firme el castellet. En este caso, me temo que esa criatura de la cima ha sido Virginia Woolf, pero por debajo hay un montón de capas de artistas y poetas que también merecían atención y que ahora por fin parecen estar cosechándola.

¿El hecho de ser mujer la eclipsó en una época en que solo se reconocía como artistas a los hombres?

Era una de las batallas que tenía que dar. Su reivindicación del placer, del cuerpo, la sensualidad de sus cuadros, podía ser atacado por el sector más monjil del feminismo acusándola de dar satisfacción a la mirada del macho, pero era un evidente ejercicio de desafío que, por supuesto, la sociedad machista a la que dirigía trataba de desactivar o bien considerándola una “coqueta”, palabra de la época para calientabraguetas, o bien ignorándola. Pero ella reacciona con valentía y fuerza: hace suya la palabra coqueta, la da por buena, como diciendo, sí, ¿qué pasa?, es decir, se carga de la energía de los propios ataques que recibe, y por lo tanto sólo deja un camino para desactivarla: oscurecerla, ignorarla, considerarla una loca. Hay una reseña del poeta José Gorostiza en la que lo dice claramente: esta poeta, viene a decir, quizá no escribe con la corrección que tienen nuestros principales poetas, pero esa corrección que impide a tantos decir algo que importe, no puede hacer nada para contener la energía de los poemas de Nahui, por desastrados que parezcan.

¿Cómo conociste a Tomás Zurián? ¿Has estado en ese templo erigido a Nahui del que hablas en la novela que es su casa?

Lo conocí en Guadalajara después de contactar con él por email. En efecto, si no hubiese sentido fascinación por la figura de Zurián, por la del investigador, por la de quien decide dedicar una vida a sacar del olvido a alguien que está hundido en él, no hubiera podido escribir el libro. Se lo dije cuando nos conocimos: el protagonista real del libro que quiero escribir eres tú. Es un restaurador importante, se ocupó de restaurar y trasladar algunos de los principales murales de México. Y en efecto, su casa es un templo dedicado a Nahui Olin. Conté en todo momento con su permiso para escribir el libro y él fue el primer lector y minucioso corrector de los diferentes manuscritos que le hice llegar. Me afeó algunas libertades, pero ser obediente no es uno de mis fuertes.