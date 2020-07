Campo: "La monarquía está por encima de las personas que la encarnan"

Europa Press News via Getty Images El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Senado el 2 de junio de 2020 (EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL/Europa Press via Getty Images).

La misma presunción de inocencia la defiende también Campo para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación al caso Dina, una pieza del caso Villarejo sobre el presunto robo del teléfono de una exasesora de Podemos y donde el juez le acabó retirando la condición de perjudicado al apreciar contradicciones entre su versión y la de la exempleada.

El Gobierno no contempla el estado de alarma parcial

El ministro de Justicia no descarta abordar con el sosiego necesario reformas legales para afrontar de manera eficaz situaciones inéditas como la que ha provocado la pandemia de COVID, pero también recalca que lo ocurrido ha demostrado que no había “plan B” al estado de alarma que decretó el Gobierno.



No obstante, considera que la legislación actual contempla herramientas suficientes para proteger a los ciudadanos a partir de un concepto que, a su juicio, ha estado presente en todo momento: la cogobernanza entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.



Afirma el ministro que no procede aplicar en estos momentos un estado de alarma parcial, dado que las comunidades tienen margen para actuar, siempre con control judicial cuando afectan a derechos fundamentales, y lo están haciendo “con gran acierto”.