"Firmado, Juanito": La carta de Juan Carlos I a su primo después de que la Justicia suiza bloqueara sus cuentas

El diario El País ha publicado este sábado la carta que el rey emérito, Juan Carlos I, escribió en septiembre de 2018 a su primo lejano Álvaro de Orleans, semanas después de que la Justicia suiza bloqueara sus cuentas.

Orleans es la persona a cuyo nombre está la fundación Zagathka, que pagó durante 11 años vuelos en jets privados con un coste de ocho millones de euros, de los que el emérito ha regularizado 4,3 millones ante la Agencia Tributaria.

“Querido Álvaro”, escribe Juan Carlos I, “salgo antes de una hora para Nueva York y con este vuelo me doy cuenta de que sin darme cuenta me has invitado a muchos más vuelos de los que yo pensaba haber realizado (me habrías podido avisar)”.

El País asegura que este fue el último vuelo que el emérito hizo en los jets privados pagados por la fundación de Orleans.

En la misiva, Juan Carlos de Borbón recordaba la unión entre su familia y la de su primo: “Siempre nuestra familia ha estado unida desde siglos y yo no puedo olvidar situaciones históricas donde la ayuda fue decisiva, no tengo más que palabras de agradecimiento a tan prolongado gesto... Un fuerte abrazo de tu primo que te quiere y admira. Firmado Juanito”.

Semanas antes, indica El País, el fiscal suizo Yves Bertossa había registrado el despacho en Ginebra del gestor Arturo Fasana y encontrado los movimientos bancarios de las fundaciones Zagatka y Lucum, que tenían cuentas en bancos suizos.

Además, el rotativo afirma que cuando el emérito envió esta misiva, el fiscal había bloqueado las cuentas suizas de la fundación Zagatka y las de Álvaro de Orleans.

El País recuerda que dos meses antes se habían publicado las cintas grabadas por el excomisario Villarejo en las que Corinna Larsen acusaba a Juan Carlos I de cobrar comisiones por las obras del AVE a La Meca y señalaba como su testaferro a Orleans. Larsen, dice El País, habría utilizado también los servicios de jets privados.