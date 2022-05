El viaje del emérito a Sanxenxo remueve las aguas políticas

Además, este fin de semana habló con su hijo, el actual rey, por teléfono y quedaron en verse en Madrid con motivo de ese planeado y deseado regreso temporal a España. Aunque la Fiscalía cerrara el caso y no pidiera llevarlo a juicio, se dan muchas circunstancias, como que los hechos siguen existiendo. No acabó en el banquillo por la prescripción de los delitos o por estar amparado constitucionalmente por la inviolabilidad otorgada a los monarcas.

El Gobierno no puede hacer nada para que no venga el rey emérito, a pesar de que no sea lo deseado. Es un viaje privado de un ciudadano libre, como reconocen fuentes gubernamentales. Pero la incomodidad es evidente. Como resumen un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez: “Sobre el rey emérito no manda nadie”. Es decir, saben que no lo pueden controlar. Además en el Ejecutivo recalcan la sensación de que el emérito piensa que no ha hecho nada mal.