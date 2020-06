Juan Ignacio Campos, el hombre que puede poner contra las cuerdas a Juan Carlos I

288 palabras. La Fiscalía General del Estado hacía público el pasado lunes un comunicado con un decreto que nadie esperaba: la Fiscalía del Supremo se hacía con la investigación sobre Juan Carlos I y las supuestas comisiones por el AVE del desierto. Casa real, en shock. El hombre que había mandado en España durante casi cuarenta años, intocable para muchos, ahora en el foco de la Justicia española por sospechas de delito fiscal y blanqueo de capitales.

¿Quién estará detrás de la investigación más delicada de la historia para Zarzuela? Tiene nombres y apellidos: Juan Ignacio Campos Campos. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, lo ha elegido por varias razones: su exhaustivo conocimiento de Derecho penal económico, su dilatada experiencia y por estar en la más alta categoría de la carrera fiscal.

“Le ha tocado la china”, como comenta una fuente de la Fiscalía. Campos es un hombre discreto, no se mueve entre periodistas, siempre en un segundo plano, no le gusta verse en los titulares. Pero ahora se enfrenta al caso más mediático, polémico y delicado. En los próximos meses deberá decidir la relevancia penal y si entiende que el emérito se saltó la ley en ese oscuro episodio de comisiones, adjudicaciones, sociedades panameñas y envíos de dinero desde Arabia Saudí.

Y a Campos no le va a temblar la mano, como comentan allegados. “Tiene una trayectoria impresionante”, relatan fuentes fiscales cercanas al designado, que avalan su “reconocido prestigio” dentro de la carrera. Pero no solo entre fiscales, también tienen buena imagen de él jueces, notarios, registradores, abogados del Estado. Nunca ha buscado la polémica, no tiene demasiados enemigos entre las togas.