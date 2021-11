Juan Marín: "Como Gobierno no nos interesa aprobar los Presupuestos en año electoral, es estúpido"

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se mostraba rotundo el pasado mes de julio en una reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos.″¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más”.

“Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (...) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo”, sentenciaba.

En una grabación se reconoce al vicepresidente andaluz exponiendo a los suyos que incluso si tuvieran los apoyos necesarios, en el mejor de los casos, los tiempos de la tramitación presupuestaria implicarían que las nuevas cuentas entrarían en vigor en el próximo en abril de 2022. “Y si las elecciones son en octubre o noviembre, que es cuando van a ser, solo podríamos ejecutar las nuevas cuentas durante unos meses, hasta julio, porque después se convocan (elecciones) y se acabó”, señala.