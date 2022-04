Juan y Damián, las hormigas más famosas de la tele: "A mí el bicho en sí no me da asco, pero..."

El dúo de showmans lleva más de 15 años escondido bajo la mesa de El Hormiguero dando vida a Trancas y Barrancas, y no necesita demostrar que los dos son muy buenos en lo suyo, haciendo reír y sorprendiendo a todo tipo de invitados con preguntas gamberras y divertidos juegos.

Juan y Damián llegan a Segundísimos sabiendo que les toca enfrentarse a un reto al que nunca se han enfrentado. “Ay, pobrecillos... No saben la que les espera”, asegura el presentador del show Galder Varas antes de descubrirles el desafío al que tendrán que hacer frente y con el que aprenderán que, en muchas ocasiones, es más divertido ser segundo que primero.

“Yo cuando he visto los bichos al principio, bien porque creía que venían ya tostados. Luego ya, cuando los he tocado, mal porque estaban blanditos”, confiesa Juan al descubrir lo que les tienen preparado. Porque, efectivamente, las hormigas tienen que cocinar tres platos con insectos como ingrediente principal.

Por supuesto, en Segundísimos piensan en todo y no les dejan solos: cuentan con la ayuda de la nutricionista y chef María Ayora. La experta, con paciencia y mimo, les da pistas sobre los ingredientes y técnicas que tienen que utilizar para cocinar saltamontes, grillos y chapulines. Aunque algunas veces ellos prefieren dejarse llevar por su creatividad: “Yo lo que haría sería freír los grillos”, insinúa Damián.

“A mí el bicho en sí no me da asco, pero... Si tú le quitas las patas, no pasa nada, pero por las alas debe ser que le sale el alma al insecto y eso da arcada”, cuenta Damián cuando comienza a manipular los pequeños bichos que tiene que cocinar.