Juana la Loca responde al mensaje del joven que estuvo en 2010 en Notre Dame

Miles de tuits se publicaron este lunes inmediatamente después de que empezase el fuego en la catedral de Notre Dame en París, pero ninguno tan divertido como el de IaraemVahorlis Jr. Su mensaje, que probablemente no tuviese fines cómicos, ha hecho aflorar al humorista que muchos tuiteros llevan dentro. No es para menos: su reflexión —“y pensar que apenas en 2010 estuve ahí, de lo que me salvé”— era un caramelito...

Cerca de 2.000 usuarios de la red social respondieron a su tuit y otro tantos lo compartieron añadiendo un chiste, aunque de todo los mensajes publicados hay UNO que se ha impuesto al resto.

Ese uno es el de Juana I de Castilla, o Juana La Loca, que como IaraemVahorlis Jr. se libró de las llamas por los pelos. “Y pensar que apenas en diciembre del 1501 estuve en Francia, de lo que me salvé. Terror”, escribe con ironía.