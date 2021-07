"Justicia para Samuel": el entorno del chico asesinado en Coruña denuncia que fue homofobia

A veces, pienso que las agresiones LGTBIfobas son los últimos coletazos de una bestia herida que se ve acorralada. Y me parezco optimista. Otras veces, me vengo abajo y temo que estén más fuertes que nunca. No sé. Yo qué sé. #justiciaparasamuelhttps://t.co/DwGLqtFEPZ