JusticiaparaSamuel: lo que se sabe del asesinato del joven coruñés

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Dos agentes de la Policía Nacional en A Coruña, en una imagen de archivo.

Luiz se indignó: “¿Maricón de qué?”. Pero ya no hubo más palabras. Solo golpes. Según Lina, el chico le pegó un puñetazo muy fuerte. Ella empezó a gritar. “Déjalo, es mi amigo, por favor, déjalo!’”. La pareja del supuesto agresor trató de separarlos, pero fue el balde. En ese instante apareció un hombre para defender a Luiz que logró separar a la víctima de su agresor, quien desistió y dejó al joven con golpes y magulladuras en la cara.

Tanto la víctima como su amiga Lina se alejaron un poco de la puerta. Lina había estado escribiendo mensajes a Vanesa, que estaba en su casa a punto de quedarse dormida. Pero cuando esta escuchó la melodía del teléfono no dudó en contestar. En ese momento, cuando Luiz estaba contando las anécdotas del día anterior, una pareja de alrededor de 25 años pasó por su lado. El hombre gritó que dejara de grabarles, porque pensaba que Luiz estaba apuntándoles con el objetivo de su móvil. Pero el joven trató de explicar el malentendido. Hasta su amiga Vanesa, aún en la videollamada, corroboró la versión alzando la voz.

Rivas, además, ha asegurado que la paliza que acabó con la vida del joven es “un hecho puntual” y que no ha podido confirmarse que se trate de una agresión homófoba. “En ningún momento se puede decir que se esté produciendo una situación diferente a que se trata de un hecho puntual, que no va asociado a ninguna otra situación”, ha señalado tras reunirse con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarle, Luiz murió poco después en el hospital por culpa de las abundantes contusiones, especialmente en la cabeza y en el tórax. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y asegura que aún no ha realizado ninguna detención, algo que ha confirmado la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

No obstante, la subdelegación del Gobierno ha precisado que no ha podido confirmarse el móvil homfobo del asesinato. María Rivas ha pedido “un poco de calma y tranquilidad” para dejar a los cuerpos y fuerzas de seguridad hacer su trabajo: “Tenemos que darles un margen de confianza porque seguramente en no mucho tiempo tengamos buenos resultados”.

¿Se sabe quiénes han sido los autores?

No ha trascendido la identidad de los agresores. Pese a que en un principio medios como Efe informaron de 13 detenciones, la Policía Nacional ha aclarado este lunes que la investigación, que está abierta, no se ha saldado por el momento con ninguna detención.