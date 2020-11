Karlos Arguiñano recuerda el mensaje que le envió por error a Paolo Vasile: "Fue una locura"

Este sábado Iñaki López se metió en las cocinas de Karlos Arguiñano como parte de laSexta Noche (laSexta). El periodista visitó al cocinero para hablar de la pandemia del coronavirus, de gastronomía e incluso recordaron algunas anécdotas simpáticas del pasado.

El periodista le preguntó al guipuzcoano que si había tenido algún desliz en redes sociales como el del Papa Francisco, del que se investiga un like en Instagram a una sugerente foto de una modelo brasileña.

El televisivo cocinero respondió que tuvo una anécdota de este tipo con Paolo Vasile cuando trabajaba en Telecinco, donde estuvo hasta 2010. “Un día envié una cosa que pensaba que se la estaba mandando a un amigo y se lo mandé a Paolo Vasile”, señaló.

“Yo estaba en Telecinco, y al rato le escribí un mensaje diciéndole que no era para él. Y me contestó: ’Eso espero”, recordó. “Fue una locura. No sé si me he colado alguna vez más, pero desde ese día tengo un cuidado...”, bromeó el cocinero que no llegó a desvelar el contenido del mensaje.

El chef también criticó a la clase política, como ha hecho en más de una ocasión durante sus programas. “Te da la sensación de que hay un porcentaje elevado de los políticos que no está a la altura para estar en los puestos en los que están”, detalló. “Cirujanos no van a ser nunca”, apuntó. “Algunos no tienen ni estudios”, añadió en referencia a la falta de preparación de los líderes políticos.