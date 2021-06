Kate Winslet prohibe que le retoquen el cuerpo en una escena de sexo

HBO Kate Winslet, protagonista de la serie 'Mare of Easttown'.

Y los superó con creces. Más allá de su éxito, la intérprete lucha por aparecer lo más natural posible en pantalla y, en medio de esa batalla, ha prohibido al director de la serie que protagoniza, Mare of Easttown (HBO) , que edite una escena de sexo con Guy Pearce (Memento) en la que se ve la tripa de Winslet.

“Mírame ahora. Lo que me sale decir en un momento como este a cualquier chica joven que haya sido ninguneada es ‘no hagáis ni caso’, porque eso hice yo, superé todos mis miedos y mi inseguridad”, explicó entonces.

Si hay una actriz que ha demostrado que la talla no es una barrera para convertirse en una estrella internacional, esa es Kate Winslet . La protagonista de Titanic aprovechó la gala de los premios BAFTA hace cinco años para lanzar un mensaje a ese profesor que le dijo, siendo una adolescente, que debería “conformarse con papeles para gordas”.

HBO Kate Winslet y Guy Pearce en la serie 'Mare of Easttown' de HBO.

Según publica The New York Times, Craig Zobel (Compliance) le dijo a la actriz de 45 años que “recortaría un trozo de su silueta” y la ganadora del Oscar por The Reader (El lector) fue muy clara con su respuesta: “No te atrevas”. Además, el medio subraya que el póster promocional de la ficción se tuvo que editar dos veces porque estaba “demasiado retocado”, para gusto de la británica.

“Les dije: chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devolvedlas todas”, explica la actriz en declaraciones recogidas por el diario.

De hecho, en la ficción —en la que interpreta a una detective que investiga la desaparición de unas chicas y un asesinato— se ha utilizado tanto el vestuario como la iluminación más apropiada para que no aparezca favorecida físicamente. Su personaje no tiene nada que ver con el glamour, sino con el de una mujer normal.

“Interpreto a Mare como una mujer de mediana edad, yo cumpliré 46 en octubre, supongo que es por eso por lo que la gente ha conectado con este personaje, porque no hay filtros”, detalla la protagonista de Revolutionary Road.

En ese sentido, añade, Mare es “una mujer imperfecta en pleno rendimiento, con un cuerpo y un rostro que son sinónimo de su edad, de su vida y de dónde viene”.

“Creo que estamos un poco hambrientos de eso”, ha insistido Winslet, para poner de relieve la falta de naturalidad en la mayoría de las producciones.