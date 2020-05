Kichi y la gordofobia

Mi alcalde, José María González, Kichi, siempre fue un espigado comparsista, pero ha ido cogiendo kilos de más en el ejercicio de sus funciones y, claro, en Cádiz, donde se gasta tanto age como malaje, donde el menú del jurado del Carnaval fue siempre una cuestión de estado, se lo recuerdan todo el tiempo. “Te has jartao de phoskitos durante el confinamiento”, le dicen. No lo lleva bien, aunque diga que no le importa y tire por elevación contra la gordofobia. Parece incluso que se ha dejado el bigote para distraer la atención sobre su creciente perímetro abdominal, tornando de galán de izquierdas en Pablo Escobar.

Lo cierto es que los gaditanos estamos gordos y, especialmente los hombres, morimos antes que en el resto de España.

No siempre fue así. Cádiz se ha convertido en una ciudad de obesos en los últimos 30 años. Aunque José María González tenga razón en que haya que combatir todas las fobias, la obesidad de los gaditanos desde la infancia es una realidad dolorosa. El 40 por ciento de los niños de la provincia tienen sobrepeso. El zumito para merendar, y los bollos son moneda corriente en una ciudad con un número desproporcionado de tiendas de chucherías. A Kichi y a mí nos separa solo un año. Ambos fuimos a la escuela en un mundo muy diferente. En cada clase estaba el gordo, el cabeza, el chino, el nariz y el oreja. Es cierto que todo bullying debe ser combatido pero... ¿Quién es hoy el gordo cuando la mitad de la clase sufre de obesidad? Hemos visto engordar a varias generaciones de gaditanos ante nuestras narices. De comparsistas fuertesitos a chirigoteros entraítos en carnes en un suspiro. Somos la provincia con menor esperanza de vida de toda España. Cádiz tiene siete municipios, incluyendo la capital, entre los 15 menos longevos del país.

La percepción que tiene el gaditano de sí mismo, como gordo, ha ido calando incluso en el mundo del carnaval. Pocos captan la idiosincrasia de la ciudad como El Selu, cuya chirigota Ahora es cuando se está bien aquí, de 2015, pinta una mujer de mediana edad, bañista de La Caleta, con obesidad mórbida, creando un tipo de los que perduran. Es más, unos años antes, en 1995, el popurrí de Las Marujas ya criticó con sorna la autoindulgencia a la hora de comer: “yo tengo una dieta muy estricta que ahora mismito te la voy a explicar. Me tomo unos bocadillos asín de grandes, pero con pan integral, me tomo cinco o seis bollos mojaos en leche, pero leche desnatá. Y los cubatas de whisky yo me los tomo… yo me los tomo sin preguntar”. Nuestro deseo por la comida se transmite incluso a través de nuestra pronunciación. Cuando un gaditano habla de la carne, así en general, no es lo mismo que cuando dice:“¡Qué buena estaba la canne!”, tornando la aséptica erre en una ene doble cargada de deseo culinario.