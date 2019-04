Kiko Rivera desvela cómo se sintió al enterarse de la participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Fue una de las noticias con más repercusión de la semana pasada. Isabel Pantoja, la madre de Kiko Rivera, participará en la nueva edición de Supervivientes (Telecinco). La exclusiva se reveló poco antes de su visita a la Casa de Guadalix en la que se durante los últimos meses se ha encontrado su hijo participando en GH Dúo.

Lo hará pocos meses después de que Kiko Rivera haya quedado subcampeón de la primera edición de GH Dúo. Y fue precisamente al músico al que este domingo Jordi González, el presentador del debate, le preguntó sobre la participación de su madre en la nueva edición de Supervivientes.

“Ten en cuenta que estaba con el estado de shock de ver a mi madre después de tres meses y lo primero que me dijo es que se va a ir ahí... mi cara lo dice todo. Hace tres días que me lo contó y aún estoy flipando”, le contestó Rivera, que reconoció que no se lo podía esperar nunca.

Además, González le invitó a reflexionar si es mejor estar en plena naturaleza o en una casa, ya que, como ha recordado, Rivera ha estado en ambas.

Este ha tenido muy claro cuál de las dos experiencias prefiere: “Elijo estar en GH Dúo antes que en Supervivientes”. Rivera, de forma irónica, ha comentado que en la Casa de Guadalix “por lo menos comía”.