Kiko Rivera estalla tras el fraude en redes en el que se ha visto inmerso: "Manda cojones"

Tras abandonar su colaboración como comentarista deportivo en Canal Sur Radio, Kiko Rivera se ha visto envuelto en otra polémica. Este sábado el hijo de Isabel Pantoja se mostraba “tocado, pero no hundido” en redes tras tener que retirar de YouTube el vídeo de su última canción Amiga Mía! por un fraude de visitas falsas.

Según explica en sus stories, esta polémica no tiene que ver nada con él. “Debido a problemas que no tienen nada que ver conmigo voy a borrar el videoclip de Amiga Mía! y volveré a subirlo el día 6”, empieza diciendo.

“Ya explicaré los motivos. Me dan igual los likes y los views, pero manda cojones la de tiempo libre que tiene la gente para meterme visitas falsas y que me llamen la atención. Yo soy 100% real seamos más o menos, pero de verdad cosas que algunos no saben lo que es”, escribe en su historia.