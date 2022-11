Kiko Rivera revela cómo quiere cambiar su vida después de sufrir un ictus

Kiko Rivera va recuperando la normalidad en su vida después de haber sufrido un ictus hace unas semanas. A pesar de que el problema de salud fue “un susto tremendo” , el hijo de Isabel Pantoja no tiene secuelas graves pero sí deberá hacer cambios en su estilo de vida.

Además, Rivera ha explicado a través de su canal de Twitch que espera que algunas cosas de su día a día cambien, empezando por la forma en la que está hablando de su percance de salud. “Esto mismo que estoy haciendo aquí podría haberlo hecho en cualquier otro medio de comunicación remunerado. Lo he llegado a valorar pero he decidido, por mi salud, retomar mi vida con total normalidad”, ha defendido.

“Realizar una exclusiva económicamente viene bien a cualquiera, pero una vez salga la revista me expongo a que los compañeros mañana me pregunten en la puerta de casa por esa exclusiva”, ha añadido Paquirrín, sobre esa tranquilidad que busca ahora mismo.

“Ahora solo quiero llevar a mis hijas al colegio, salir con mi mujer a cenar, disfrutar de mis amigos, disfrutar de vosotros aquí en casa como hacemos cada día y sobre todo me voy a centrar en mi trabajo, que es mi música”, ha confesado el hijo de Isabel Pantoja, que lamenta que las noticias sobre su vida personal tengan más peso que su trabajo.

Durante la charla con sus seguidores, Rivera no ha podido evitar emocionarse rememorando cómo había sido el ictus que, según revela, le dejó la cara y el brazo paralizados por completo. “La boca se me dobló, me quedé sin fuerza en el brazo y sin sentirlo apenas, perdía el equilibrio...”, ha explicado Paquirrín.