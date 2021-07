La actriz Celia de Molina describe así a Florentino Fernández: por el tono parece ironía

Florentino Fernández se ha convertido este jueves en tendencia después de unas polémicas declaraciones en una entrevista a El Mundo.

El humorista se ha convertido en trending topic, para mal, por las miles de críticas que ha recibido tras afirmar que si no hay más mujeres en el mundo de la comedia “no es una cuestión de sexos sino de talento”.

Unas palabras que ha dicho en referencia a la polémica machista que salpicó hace unas semanas a La Chocita del Loro, una conocida sala de Madrid. La coordinadora de la sala afirmó en una entrevista en la SER que casi no actuaban mujeres allí porque “mucho del humor que hacen es victimista o muy feminista”.

El televisivo ha afirmado también, al hablar de talento, que el humor va, en ocasiones, en función del clima y de la edad y ha asegurado que por eso no hay cómicos en países como Dinamarca “porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse”. Por eso, para entretenerse, “montan maquetas en el salón o lo que sea”.

“El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”, ha apostillado.

“‘Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, ha señalado. Después ha admitido que “nuestra historia es heteropatriacal, el hombre y tal y cual”, pero “es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede”.

“Este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura”, ha comentado.

Unas palabras que han sido muy criticadas en Twitter por diversas actrices y cómicas. Una de las más contundentes ha sido Celia de Molina, que ha sorprendido con un irónico tuit: “El as de la comedia, el rey, el talento hecho persona, el ser más gracioso del mundo ha hablado”.