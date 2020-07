"Conviviremos con ello": el pronóstico del presidente de los médicos de Barcelona sobre el futuro de los brotes

Los expertos han advertido desde hace meses: el virus no ha desparecido y cualquier relajación puede llevar a volver a tomar medidas drásticas. Pasado el estado de alarma desde hace casi un mes, el repunte de casos por los más de 150 brotes activos ha obligado a implementar algunas de ellas. Por ejemplo, el confinamiento de varias localidades y comarcas.

Es parte de la “nueva normalidad” y según el pronóstico del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, entrevistado este jueves en Más Vale Tarde (laSexta), lo va a ser por mucho tiempo, así que más nos vale habituarnos.

El doctor ha alertado de la saturación que vive el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, epicentro del principal foco que ha obligado a confinar siete localidades de la comarca de El Segrià. Como medida de prevención ante este y otros brotes ha asegurado que “no hay que esperar al virus, hay que incomodar a la población buscando el virus entre la población asintomática; los países avanzados rastrean, rastrean y hacen diagnósticos”.

Rastreo como palabra clave. En este punto, el doctor Padrós ha lanzado su particular pronóstico sobre lo que nos espera: “La confinación selectiva (de municipios, comarcas o regiones) con rastreos es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Vamos a tener que convivir con ello”.

Es una “actuación muy proactiva de las autoridades sanitarias”, ha proseguido. “El virus no se ha ido y ha subido porque ha habido una relajación, que es lógica tras el desconfinamiento. Lo que no puede pasar es que no lo podamos detectar”, ha puntualizado.