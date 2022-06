La AEMET extiende hasta el viernes "como mínimo" la ola de calor

Masa de aire muy cálido del norte de África

Como consecuencia, la ola de calor se mantendrá, al menos, hasta el viernes 17 de junio y la AEMET no descarta que “se prolongue algunos días más, especialmente en la mitad oriental peninsular”. El viento de componente sur está arrastrando además polvo en suspensión, lo que podría originar calimas y reducción de la visibilidad.

Miércoles y jueves: incertidumbre

No obstante, el jueves podría descender de forma ligera en puntos de Andalucía y del sureste y, el jueves, en el extremo oeste peninsular. Durante el episodio de altas temperaturas, las mínimas serán elevadas, con más de 20ºC y de 25ºC en amplias zonas del sur y del centro.

Fin de semana: DANA, granizo y fuertes rachas de viento

En cuanto al viernes, ve posible que desciendan de forma significativa las temperaturas en la mitad oeste pero se mantendrán los valores muy elevados en la mitad oriental. No obstante, para esos días la incertidumbre es elevada debido a la presencia de una DANA que se situará cerca de Madeira y cuyo desplazamiento respecto a la península Ibérica no se puede determinar con precisión, por lo que no se puede definir de forma clara el final de esta ola de calor.