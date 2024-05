La broma que le gasta a su madre y su reacción la han visto visto ya más de medio millón de personas

La usuaria de TikTok @maikismaikis le ha gastado una genial broma a su madre que ha 'colado' a la primera y su reacción ha generado muchas risas en los comentarios.

Son más de medio millón de personas que han sido testigos de cómo la usuaria le enviaba un vídeo del pasillo de su casa, pero editado con un filtro de TikTok, invadido por cucarachas que se ha viralizado en las últimas semanas.

La primera reacción de la madre ha sido de sorpresa, aunque no terminaba de identificar lo que 'correteaba' por el suelo: "¿¡Pero qué es eso!? ¡Despierta a tu padre, anda!". "Son un montón mamá, ¿qué hago? ¡Cucarachas", le ha respondido su hija.

"Pero a ver, si son enormes, despierta a tu padre ahora mismo, me cago en la puta...", le ha expresado con preocupación. La usuaria, culpable del delito, siguió estirando el chicle: "No me atrevo a entrar, ¿has visto todas las que hay? A saber cómo está la casa".

El final, que ha sido la mejor de toda la broma, ha sido cuando le confiesa que es un filtro, pero muy, madre, responde: "¿Quién es Fitro?". "¡Ya te vale!", ha rematado la madre, ya más tranquila por no tener la casa invadida de cucarachas.