La afilada respuesta de Kiko Rivera a Ana Rosa Quintana tras las críticas sobre su aspecto

Kiko Rivera y su trama familiar con su madre Isabel Pantoja y la herencia de Paquirri se han convertido en los protagonistas indiscutibles de Mediaset. Los especiales La herencia de Cantora (Telecinco) han logrado importantes datos de audiencia en la cadena y casi no hay programa del grupo que no hable del conflicto entre la tonadillera y su hijo.

El pasado lunes, Ana Rosa Quintana analizó en El programa de AR (Telecinco) la entrevista de Rivera en La herencia de Cantora y destacó un aspecto de su físico que, según dijo, le restaba “credibilidad”. ”¿Puedo hacerle a Kiko una sugerencia? Fue durísimo. Fue tremendo. Pero con una chapa de Coca-Cola en la oreja, lo digo de verdad y no es una frivolidad, pierde credibilidad”, dijo entonces. “Lo digo para que se lo quite”, añadió en referencia a uno de los piercings que tiene Rivera en su oreja.

Este domingo, cerca de una semana después Rivera conectó con Viva la vida (Telecinco) y no se calló a la hora de dar su opinión sobre lo que le dijo Quintana. “La forma de vestir no te da ni te quita la razón”, sentenció.

Esta no es la primera vez que Rivera quiere acallar las críticas de la presentadora hacia su persona. Quintana también señaló que el hijo de la tonadillera no había tenido ningún detalle con los periodistas que esperaban días en la puerta de su casa. Tras esto, Rivera no dudó en salir y saludarles como forma de acallar las críticas de la periodista.