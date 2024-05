Una hondureña que trabaja en España responde así a los que la critican por "hablar como española"

La creadora de contenido hondureña conocida en TikTok como @pixirey27 trabaja como niñera en España y ha hablado de algo que se ha debatido mucho en comentarios por la diferencia de algunas expresiones del español latinoamericano y el castellano.

Se ha referido específicamente a su caso, ha razonado que es "perfectamente normal" cambiar la forma de hablar, especialmente a los niños. "No puedes decirle a un niño no seas necio porque aquí (en España) es un insulto", ha expresado.

Ha puesto varios ejemplos: "No puedes decirle 'subite al carro', sacúdete la nariz, ni párate, cuando se dice ponerse en pie". Ha matizado, aún así, que eso no quiere decir que lo digan mal, "ni ellos tampoco".

"Lo decimos como lo decimos, pero si estoy educando niños, ellos también aprenden de mí, por lo que es normal que cambies tu forma de expresar las cosas", ha explicado. Los niños, además, también le han preguntado alguna que otra vez por qué las dice de una forma u otra.

Todo ha sido a raíz de las críticas recibidas por cambiar su forma de hablar: "Me resbala completamente que me digan que hablo como española, porque el que critica no tiene ni idea de cómo hablan, ni lo que es trabajar en un área con niños".