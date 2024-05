Una española da unas necesarias advertencias tras pasar nueve días en Miami: papel y boli

Marta Oliete es una creadora de contenido muy variado en las redes sociales. Cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y, en uno de sus muchos viajes, ha vivido la experiencia turística en Miami, dejando unas conclusiones sobre Miami, ciudad al sureste de Florida, que pueden servir de guía a los próximos viajeros.

Lo primero que ha dicho en el vídeo (@martiibu), que ha acumulado más de 30.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta', es que la comida de allí es "una mierda". "No sé como se alimentan, pero los productos 'naturales' no lo son, lo he pasado mal con ese tema", ha confesado.

Para más inri, esa comida que no le ha gustado es muy cara, tanto en restaurantes como supermercados. Ha roto una lanza a favor asegurando que "no es un lugar peligroso, es muy seguro, muchísima, muchísima policía, no he tenido ningún problema".

Siin embargo, ha revelado también que en algunos restaurantes te cobran hasta un 18% más "por ser europea". "Y te piden propinas para absolutamente todo, pero a veces te la incluyen en el precio y te la intentan liar diciendo que añadas la propina que quieras", ha advertido.

Ha recomendado, además, no ir en las épocas de julio y agosto por el extremo calor que hace en la ciudad y porque suele haber alguna época de huracantes y tormenta.