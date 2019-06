La amenaza de Belén Esteban al que pirateó su móvil: "Cuidado, que te tenemos"

Belén Esteban tuvo que pasar por un mal trago el mismo día de su boda, celebrada el pasado sábado Alcalá de Henares (Madrid). Alguien le pirateó el móvil para intentar conseguir fotos de la boda forma ilegal.

La princesa del pueblo se dio cuenta al día siguiente, al hablar con su compañera María Patiño. Pero, como ella misma reveló este sábado en el Deluxe, todo comenzó el mismo sábado por la tarde.

Mientras Esteban se estaba vistiendo le llegó un sospechoso mensaje de Ana Rosa Quintana y su marido. Ambos le enviaban sus mejores deseos, con múltiples faltas de ortografía, y le pedían una foto del vestido de novia.

Aunque aquello le extrañó, en ese momento lo ignoró y no le dio la mayor importancia. Hasta el día siguiente, cuando se dio cuenta de que el pirata se había hecho pasar por ella misma para pedir fotos a sus contactos de la boda.

“Lo que me han hecho es muy feo. Está puesto en manos de mis abogados y tiro para adelante como no te imaginas...”, informó este sábado muy enfadada y con la denuncia que había interpuesto en la mano: “Entiendo que un paparazzi o alguien de prensa se busque la vida, pero lo que no consiento es que nadie se haga pasar por mí robándome mis datos de mi teléfono”.

Aseguró que el pirata había intentado acceder a su cuenta bancaria, que había enviado “mensajes asquerosos” a su madre y que había escrito a todas sus amigas para pedirle fotos de la boda.

Esteban afirmó que sabía perfectamente quién era el pirata pero que no lo podía decir para no entorpecer la investigación de la Policía Judicial y aseguró que iba a llegar hasta el final del asunto.

“El hackeo se produce a las 19.32 desde una antena de teléfono en Alcalá de Henares. ¡Te tenemos!”, advirtió. Esteban también reveló que el pirata había conseguido una foto de su hija, Andrea Janeiro, quien ha optado por vivir alejada de los medios.

“Así que cuidado con la foto, ¿eh? Porque se demanda. Porque un juez le ha dicho a esa persona que si quiere ser anónima lo puede ser. Así que cuidado, porque esto que me habéis hecho con el móvil es vergonzoso”, amenazó.