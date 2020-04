La aplaudida respuesta de una trabajadora de un supermercado a la nota que le dejaron sus vecinos

El Estado de alarma por el que los ciudadanos de España llevan confinados desde el pasado 15 de marzo ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad.

El aplauso de las 20:00 a los sanitarios, a los trabajadores de supermercados, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha propiciado que muchos vecindarios se unan ante la adversidad. Lo que le ha pasado a una vecina de Cartagena, trabajadora de un supermercado, no.

Miriam Armero ha compartido un vídeo en su cuenta de Facebook en el que explica que su hijo de diez años se encontró un desafortunado cartel en su rellano.

En esa nota le piden de forma anónima que, como trabaja en un supermercado, se marche a otro edificio “por el bien de todos” con el fin de “evitar riesgos”. “Estoy que no me lo creo. Trabajo en un supermercado. Estoy muy orgullosa porque ayudamos a muchas personas aún poniéndonos en riesgo”, ha afirmado en un primer momento.

Armero ha explicado que su hijo a roto a llorar al leer la nota porque pensaba que los iban a echar de casa por culpa del empleo de su madre.

La trabajadora ha optado por, si no sale la persona que lo ha escrito, poner una denuncia común a la comunidad. “No voy a consentir que me dejen anónimos debajo de mi puerta. Ni mucho menos”, ha señalado tajante y ha afirmado que, por supuesto, no se va a ir de su casa.

La publicación de Miriam Armero tiene en pocas horas más de 14.000 compartidos en Facebook.