La brasileña Valentina Sampaio, primera modelo transgénero contratada por Victoria’s Secret

La modelo ha sido contratada para una nueva campaña que sale este agosto, llamada Pink. La brasileña ha compartido en su Instagram una foto y un vídeo durante una de las sesiones de posado con Victoria’s Secret, con un mensaje entusiasta: “Nunca dejéis de soñar, gente. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”, escribe.

En la fotografía, donde la modelo aparece en albornoz y preparándose para una sesión, acumuló más de 52.000 me gusta y casi 2.000 comentarios.

La noticia ha tenido un enorme eco en el sector, donde la profesional brasileña ha cosechado muchos ánimos y felicitaciones.

La marca estadounidense, pese a que ahora marca un hito con su elección, fue criticada el año pasado porque el director de marketing de la compañía, Ed Razek, hizo comentarios despectivos sobre las modelos transgénero y de talla grande. “Intentamos hacer un especial de televisión para tallas grandes... pero a nadie le interesó”, apuntó.

Unos meses más tarde, y tras pedir disculpas públicas, Razek tuvo que tragarse sus palabras cuando la marca anunció el fichaje de su primera modelo curvy, la española Lorena Durán. Lo mismo ocurre, ahora, con Sampaio. Doble rectificación, pero con buen escaparate.

La firma lo necesita, porque no está en un buen momento, con importantes deudas. Hace días, la modelo Shanina Shaik apuntó que este año, incluso, no se celebraría su mediático show. No ha habido comentarios oficiales al respecto.