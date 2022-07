La breve reacción de Villacís cuando Jiménez Losantos le dice "yo te veo en 'Supervivientes'"

“He visto como Casado sí o sí iba a ser presidente de España. como Sánchez iba sí o sí a desaparecer del mapa, como Podemos sí o sí iba a sorpassar al PSOE, he visto como he perdido 40 escaños en dos meses. Creo que he visto lo suficiente como para que nadie de esta mesa pueda decir sé lo que va a pasar dentro de un año”, ha afirmado.