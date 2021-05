La brutal agresión machista en un tren que genera escalofríos en las redes

Hay quien dice que las mujeres son muy quejicas con el acoso callejero. Que no es para tanto, para tener miedo, para pensar en que te puedes jugar la vida. A lo mejor este vídeo ayuda a cambiar algunas mentes: ha sido grabado en Dublín, la capital de Irlanda, y muestra cómo una panda de jóvenes, varones, asedian a las mujeres que tratan de acceder a un tren hasta que acaban golpeando a una de ellas y lanzándola a las vías del tren. Por puro divertimento y machismo en vena.

Ocurrió el pasado abril, pero es ahora cuando ha saltado a la prensa local y, de ahí, a las redes sociales españolas, con un mensaje del tuitero Maestro Salieri que hiela la sangre. “En Dublín el otro día. Es estremecedor. Porque sí. No, porque sí, no, que al revés no habría pasado. Quien no vea violencia machista en esto también es parte del problema”, escribe.

En las imágenes que acompañan sus palabras se ve cómo una pandilla de adolescentes asedia a las mujeres que acuden corriendo al andén, tratando de no perder el tren. Ellos parece que bajan de uno de los vagones pero en vez de irse simplemente se quedan para gritar a las mujeres que pasan, tratar de abordarlas e intimidarlas, entre risas.