La Calamidad de Madrid

Ayuso es incapaz de abordar la crisis no sólo con un mínimo de coherencia (sería pueril exigírsela, visto lo visto) sino de sentido. Los confinamientos selectivos, que convierten a los barrios más desfavorecidos de la capital en ignominiosos guetos, no van a contener la propagación del virus porque no hay capacidad de controlar la movilidad de una zona a otra. Que nadie se engañe: el plan de ‘salvación’ de Ayuso no pone el foco en la sanidad sino en la economía. De ahí que se llegue al absurdo de cerrar parques pero se permita tomar una caña en un bar, acudir a una casa de apuestas o ir de copas. No es necesario ser epidemiólogo para calificar de despropósito que se impida realizar actividades al aire libre y se tenga manga ancha con los espacios cerrados.

En el plan de Ayuso presentado el viernes no existe una sola mención —ya no digo inversión— al refuerzo de una atención primaria colapsada en lo físico, mental y económico. Tampoco hay estrategia alguna para aliviar los hospitales de la Comunidad de Madrid, cuyo nivel de ocupación ya se encuentra en el 80%. ¿Más rastreadores, si es que de verdad hay alguno en toda la Comunidad de Madrid? Ni una palabra. ¿Mayor control en las residencias? En absoluto. ¿Refuerzo a los servicios epidemiológicos? Por supuesto que no. ¿Incrementar la frecuencia del Metro para evitar aglomeraciones? Reclame en otra ventanilla. Que la Comunidad de Madrid haya dicho este sábado que no encuentra médicos para contratar es insultante hasta el sonrojo.