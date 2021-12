La Comisión Kitchen evidencia la histórica relación entre el juez Enrique López y el Partido Popular

Europa Press News via Getty Images

El consejero de Isabel Díaz Ayuso y secretario de Justicia del PP Enrique López ha señalado que en 2016, cuando era juez de la Audiencia Nacional , puso en contacto a dos personas que conocía, un empresario amigo del extesorero del PP Luis Bárcenas con el abogado que representaba entonces a este partido, pero que no se interesó en saber ni cuándo iban a hablar, ni por qué ni de qué. López ha comparecido este miércoles en la comisión parlamentaria sobre la Operación Kitchen , la trama orquestada presuntamente desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas en busca de documentos sensibles que pudieran perjudicar al partido. El objetivo de escuchar en la comisión a López -fue propuesto por el PSOE- se debe a unas manifestaciones de Bárcenas en las que aseguró que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional “medió” para que un amigo suyo, el empresario Agustín de Diego, conociera a Jesús Santos, el abogado que representaba al PP en la causa de Gürtel. Durante más de una hora, López se ha afanado en negar que “ni medió ni intermedió” en la causa judicial y ha reiterado en una decena de intervenciones su versión: “Lo único que hice es poner en contacto a dos personas que eran de mi círculo de conocidos, nada más”.

”Únicamente, los presenté. La forma en cómo se hiciera forma parte de mi vida privada”, ha enfatizado a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, con quien ha mantenido, al igual que con el parlamentario de ERC Gabriel Rufián, un tenso interrogatorio.



Este último le ha llegado a decir que mentía “de forma flagrante” al asegurar que desconocía el motivo de por qué el amigo de Bárcenas quería conocer al abogado del PP o lo que hablaron después.



“Yo había cumplido presentando”, ha señalado antes de insistir: “No tuve interés ni quise saber más, yo solo les presenté”.



Una gestión de la que no informó, ha dicho, ni a nadie del PP ni a ningún compañero de la Audiencia Nacional.“No tenía que informar a nadie”, ha apuntado.

Las respuestas del jefe de gabinete de Cospedal

También ha comparecido José Luis Ortiz, jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, quien no aportado nada a la comisión. “Yo en esta causa no tengo nada que ver”, ha recalcado.



Ortiz se ha remitido en decenas de ocasiones a su declaración ante el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón; al auto posterior en el que ese magistrado sobreseyó la causa contra él y en el escrito del fiscal en el que recurrió la exoneración de propia Cospedal o de su marido, Ignacio López del Hierro, pero no la suya.



“Todo lo que sabía sobre el asunto de esta comisión lo dije en sede judicial”, ha dicho el antiguo asesor de Cospedal.