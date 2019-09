La confesión pública de Vox

A todos nos ha pasado alguna vez. Meter una bola manola. Mentir. Contar un cuento chino. Decir una trola. Hacerlo no es muy difícil, sólo hay que contradecir o negar lo que digan los demás. ¿Yo? ¡Qué vaaa! Lo malo es mantener el embuste en el tiempo, porque las mentiras te persiguen como las moscas cuando subes un puerto de montaña. Sacudes con la mano y vuelven. Te echas agua por la cabeza y vienen más. Llega un momento en que tu cabeza deja de ser humana y se convierte en una nube de insectos, avanzar se hace inviable y necesitas parar. Sabes que la única manera de librarte de ellos es confesar. Algo parecido le ha pasado esta semana a varios integrantes del grupo político Vox que no han podido aguantar la presión y se han lanzado a la calle a reconocer públicamente la verdad. Son muchos meses sosteniendo la misma incongruencia. Demasiados silencios y balbuceos ante las preguntas sobre el tema. Innumerables intentos fallidos de echar balones fuera. ¡Ya está! Salimos a la calle y lo decimos: lo tenemos ni idea de lo que es el feminismo.

Pero Ortega, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a decir eso ahora después de la que hemos liado con lo de la ideología de género y la violencia intrafamiliar? Que sí, que lo decimos, que yo no aguanto más. Y ahí se han lanzado los 5 de Enid Blyton a imprimir su pancarta color nivel de sus estudios (verde) y un texto bien clarito: “No hemos leído ni un solo libro sobre feminismo”. Ha sido tal el ejercicio de sinceridad que el propio alcalde conmocionado ha bajado para darles consuelo. “Va chicos, que no es para tanto. Si yo tampoco he leído ninguno, pero en este país no hace falta tener un mínimo de cultura para gobernar, ni leer los periódicos, ni informarse sobre el significado de las palabras. Con mantener un poco la pose basta. Venga, recoged vuestra pancartita no sea que me deje también a mí en evidencia”.