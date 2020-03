La crisis del coronavirus contagia la cultura: las ventas de 'La Peste' de Albert Camus se multiplican

La literatura es un refugio de cada vez más personas, también en casos de crisis. La expansión del covid-19 no iba a ser menos. Aunque se pueda pensar que la gente está sobreinformada de esta epidemia por los medios de comunicación, hay quien necesita más dosis de virus, contagios y situaciones apocalípticas.

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs

Pero no solo en Francia la psicosis por el coronavirus ha disparado las ventas de esta novela. En Italia se situó como una de las más vendidas en la librería online ibs.it y en Amazon, donde registró un aumento del 180% de sus ventas, según La Repubblica. También se coló en estos listados del país transalpino Cecitá (Ensayo sobre la ceguera, en español) (1995 ), de José Saramago, que narra la expansión de una pandemia de ceguera blanca por todo el mundo.

En España no hay datos de incremento de ventas ni tampoco se ha colado ninguna de las dos novelas en los rankings de Amazon ni la Casa del libro. Sin embargo, sí que ha aumentado la búsqueda en Google de obra de Albert Camus que relata la vida cotidiana de los habitantes de Orán en cuarentena por una epidemia.

El coronavirus no solo ha aumentado la demanda de libros sobre epidemias, también a otros campos como el cine o los videojuegos. El thriller científico Contagio (2011), de Steven Soderbergh alcanzó el primer puesto de descargas en iTunes en Francia a finales de enero. La cinta cuenta cómo una empresaria, interpretada por Gwyneth Paltrow informa involuntariamente a los Estados Unidos de un virus adquirido en Hong Kong.

En el mundo del videojuego, Plague Inc ha sido toda una tendencia mundial. Este juego para Android acumula más de tres millones de descargas desde su lanzamiento en 2002. En él, los jugadores deben expandir una enfermedad que logre acabar con la humanidad.

El aumento del número de descargas a raíz del coronavirus hizo que el creador del juego James Vaughan tuviera que salir a señalar que no se trata de algo real. “No pretende ser una guía científica ni una referencia”, explicó en una entrevista con el CDC (Center for Disease Control and Prevention). Sin embargo, Vaughan sí señaló que detrás de la creación del juego había un importante proceso de documentación para que fuese lo más real posible.