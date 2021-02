La cuarta ola ya ha llegado: la de la salud mental

Venimos unos días escuchando y leyendo desde diversas plataformas y redes sociales que la cuarta ola de esta pandemia va a ser la de la salud mental . Los que trabajamos en primera línea en este sector sabemos que ya desde los inicios de la entrada del coronavirus en nuestras vidas, la salud mental se ha visto amenazada y tocada. La falta de recursos y el aumento de la demanda, junto con la necesidad urgente de tratamientos psicológicos ante la progresión de la pandemia, no ha hecho otra cosa que poner en relieve este hecho.

Son muchos los factores que han influido. Cuando uno se siente mal, sufre, suele pasar por todos los especialistas médicos antes de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, lo que agrava el diagnóstico y el pronóstico. En numerosos casos, los pacientes con problemas psicológicos no piden ayuda hasta que se encuentran muy sobrepasados, porque sufren en silencio ante el estigma que supone hacer visible este hecho o porque desconocen o no identifican lo que les ocurre.

“Los pacientes con problemas psicológicos no piden ayuda hasta que se encuentran muy sobrepasados”

Al mismo tiempo, la ambigüedad y la no controlabilidad que supuso este virus causó un elevado estrés psicosocial. Su carácter invisible e impredecible, su letalidad, los flujos de información a veces contradictorios, el incesante vaivén de olas de contagios masivos y los cambios constantes en las medidas de contacto social no han hecho otra cosa que mermar progresivamente los factores protectores personales. Esto ha provocado que las estructuras de personalidad se quiebren, es decir, que nuestros recursos cognitivos ya no sean suficientes.