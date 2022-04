La danza como vía de escape: la historia de las bailarinas ucranianas refugiadas en Madrid

“Estábamos trabajando mucho porque el día 24 había un estreno para el ballet. Ese mismo día no pudimos volver a ensayar o actuar porque a las 5 de la mañana empezó la guerra. Estuve cinco días en Kiev en un sótano”, cuenta Kateryna Chupina, de 24 años, sobre cómo empezó todo. “Después de esos días, me di cuenta de que era muy peligroso, de que estaban bombardeando y decidí irme al oeste de Ucrania, porque habían ofrecido trenes para evacuar a la gente. Era muy difícil, pero me pude meter en un tren en el que estuve de pie durante 12 horas para poder llegar hasta Lviv”, revela la bailarina sobre su travesía.