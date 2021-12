La defensa de Corinna alega que el rey emérito no goza de inmunidad

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Juan Carlos I, foto de archivo.

La defensa del rey emérito Juan Carlos I ha asegurado que “goza de inmunidad” y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen que se estudia en los Reales Tribunales de Justicia, en Londres, mientras que la defensa de la alemana ha respondido que no es jefe de Estado, es financieramente independiente y vive separado del rey Felipe VI.

En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que interviniesen con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Ahora, la defensa del emérito, a cargo del despacho Clifford Chance, ha presentado sus alegaciones ante el juez Matthew Nicklin en una vista preliminar. El letrado Daniel Bethlehem ha defendido los argumentos esgrimidos en un texto de 26 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que niega todas las acusaciones vertidas por Larsen e insiste en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca posterior a su abdicación es el Tribunal Supremo español.

Bethlehem ha explicado que “hay al menos tres cuestiones de inmunidad que son pertinentes” en este caso. Ha defendido que Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y se ha amparado en la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real.

No obstante, desde la defensa de Larssen, no goza de inmunidad porque no es jefe de Estado, es financieramente independiente y vive separado del rey Felipe VI.

Vuelta a España con condiciones

Según ha publicado El Confidencial, el rey emérito quiere volver a España con un sueldo y viviendo en Zarzuela. Fuentes cercanas al exmonarca, han dado a conocer estas condiciones que pretenden retomar su status previo a su salida a Emiratos Árabes Unidos.

Dice su entorno que necesita al menos la asignación de 161.000 euros de la que gozaba hace unos años para “tener para vivir”. No obstante, desde Casa Real y La Moncloa no estarían dispuestos a cumplir con ambas exigencias.

En la misma publicación, las fuentes también han compartido con el periodista que al monarca no le sentaron bien las declaraciones de Pedro Sánchez en las que pedía a Juan Carlos I que diera explicaciones a la población. No obstante, aplaudía las declaraciones de Mariano Rajoy y de Isabel Díaz Ayuso en el que aplaudían su labor.