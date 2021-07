La desaparición de un producto de Lidl provoca un drama en Twitter: "Escuchadnos y reponed"

La cadena de supermercados Lidl, al igual que ocurre con Mercadona, ha conseguido algo muy complicado: que sus clientes, además de compradores, sean auténticos fans de la empresa y de sus productos.

Quedó bien a las claras cuando la compañía lanzó una línea de ropa con los colores corporativos y los usuarios se pelearon por ellos, llegando incluso a revender por varios cientos de euros unas zapatillas deportivas.

Esa fidelidad tiene muchas ventajas, pero, en el otro lado, los clientes son también exigentes con la empresa. El último ejemplo se está viviendo en los últimos días, cuando los compradores se están lamentando de forma continua en las redes sociales por la desaparición de un exitoso producto de Lidl: sus helados Gelatelli High Protein.

La marca ya logró crear un auténtico furor cuando los lanzó al mercado hace unos meses y varios influencer los recomendaron por ser, según afirmaban, ricos en proteínas, con pocas calorías y bajos en azúcar.

Esta auténtica fiebre hizo que los helados en cuestión se agotaran rápidamente y Lidl ya avisó en su momento de que no habría más porque se trata de un producto que no forma parte de su surtido habitual, sino que era una promoción.

Pero ahora, con la llegada del verano y el calor, son muchos los que se han acordado de ellos y han vuelto a reclamar, en algunos casos de forma desesperada, el regreso de estos helados a los estantes de Lidl.

Pero la empresa ha vuelto a dar la misma respuesta: al no tratarse de un producto habitual, no está previsto su regreso a la venta y no tienen ninguna fecha concreta para que eso ocurra: