La DGT aprueba una nueva multa por el móvil aunque no lo estés usando

juanma hache via Getty Images Una mujer maneja el móvil al volante.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no deja de avisar del peligro que supone usar el teléfono móvil mientras se conduce. Lo compara a conducir bajo los efectos del alcohol, incluso. De ahí que el Consejo de Ministros haya aprobado un proyecto de ley para añadir nuevas medidas y agravar las sanciones para los comportamientos de los usuarios que generen un mayor riesgo en la carretera.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la DGT va a endurecer de manera sensible las multas por utilizar el móvil en el coche, pero no sólo eso, sino que la DGT comenzará a multar también aunque no estés usando el teléfono móvil si, por ejemplo, “lo estás colocando en un lugar incorrecto o lo llevas en ese momento en un lugar indebido dentro del coche”, indica La Sexta.