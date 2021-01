La directora del máster de Cifuentes admite que falsificó el acta por presiones

La Fiscalía también imputó a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público en el que se impartía el título, ser coautor indirecto del delito de falsedad y le reclamó tres años y nueve meses de prisión, pero falleció en 2019 a los 67 años como consecuencia de una infección durante el tratamiento del cáncer que padecía.

Durante la declaración ante la sección 15 de la audiencia madrileña, Rosado ha reconocido que creó un acta “de un hecho que no había ocurrido”, lo que certifica que Cristina Cifuentes no hizo su TFM y que la nota que obtuvo, un notable, no se correspondía con la realidad. La directora del título ha explicado que fue “presionada” por Álvarez Conde y Teresa Feito.

Rosado ha recalcado que el catedrático Álvarez Conde era “su jefe” y que su carrera en la universidad dependía en parte de él. “No se le podía decir que no sin que tuviera una consecuencia negativa”, se ha excusado.

24 llamadas y 15 mensajes de texto

Álvarez Conde llamó a Rosado 24 veces y le envió unos 15 mensajes de texto el día que la URJC dio su versión sobre el caso máster de Cifuentes en una rueda de prensa, el 21 de marzo de 2018, tras saltar la polémica. Rosado ha dicho que el catedrático le dijo: “Cecilia, esto hay que arreglarlo, no se puede quedar así, porque si no va a tener consecuencias graves a nivel laboral”.

Álvarez Conde le exigió, según el relato de Rosado, “componer un tribunal” integrado por ella y otras dos trabajadoras de la universidad: Alicia López y Clara Souto. Sobre Teresa Feito, Rosado ha explicado que Álvarez Conde le dijo que tenía que hablar con ella. Primero Feito le dijo que el TFM “tenía que aparecer” y, posteriormente, que “había que hacer ese trabajo”.

Feito llegó a decirle: “Si no me la envías Cifuentes nos va a matar a hostias, al rector y a nosotras. Nos va a cortar la cabeza”. Luego Álvarez Conde le propuso que le crease un correo de Gmail desde la que él mismo enviaría un mensaje al rector de la URJC y al responsable de comunicación de la universidad con el acta creada.