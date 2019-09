La repetición de elecciones puede traer una bajada importante en la participación motivada, fundamentalmente, en la crispación que han podido generar los candidatos. A pocos más de un mes de la cita con las urnas, Sandra Barneda, en su blog del 20 Minutos, ha compartido un vídeo animando y dando razones por las que el 10 de noviembre hay que ir a votar.

“Hoy quiero convencerte de una cosa: votar es importante. No podemos imitar al que lo hace mal, eso sería crear una cadena de errores”, así ha empezado Barneda. La presentadora de Telecinco ha catalogado las nuevas elecciones como “una tomadura de pelo, una mofa directa a nuestra confianza, ilusión y proyección hacia ellos”.

La periodista ha querido criticar la actuación durante estos meses de los políticos responsables: “No se puede no haber llegado a un acuerdo y pasarse los días con mensajitos en redes y titulares en periódicos. La ironía para casa o para un monólogo, pero no para lo que está en juego es la estabilidad de un país”.

Así, viendo la situación, se ha mostrado “decepcionada y defraudada”, pero ese sentimiento, como ha reconocido, no le aparta de seguir cumpliendo el derecho de votar.

“Podemos mostrarles que no están a la altura de nosotros y que a pesar de todo no dejamos abandonada nuestra labor. ¿Crees que el ojo por ojo y la venganza llega a algún lado? Creo que eso jamás debe ser una opción, porque te separas de tus creencias y te dejas llevar por sus creencias”, ha asegurado.

Barneda ha cogido lemas como que de los errores nacen los éxitos para alentar a sus lectores: “De que servirá nuestro ejemplo si lo vuelven a hacer mal, no pienses en eso porque sino no se hablaría de que de los errores nacen los éxitos. Ellos reaccionarán si nosotros seguimos votando y de que la participación no bajará. Que la decepción no te paralice y que te lleve a hacer el doble”.

Por último, ha concluido indicando que en caso de no ejercer el votar se haga tras una reflexión y no por contagio general.