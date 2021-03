La EMA dice que las ventajas de la vacuna de AstraZeneca siguen siendo mayores que los riesgos

“Cuando vacunas a millones de personas, es inevitable que haya personas con problemas serios después de vacunarse. El objetivo es analizar si es un efecto secundario o una coincidencia”, sostiene. “Hasta el momento no hay nada que nos indique que la vacuna haya provocado estos problemas [trombos]. El número de casos es similar al de la población no vacunada”, abunda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste desde ayer, igualmente, en que los países no deben detener el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, porque no hay indicios de que cause coágulos. Su portavoz, Margaret Harris, indicó que se están investigando en paralelo los reportes negativos, como hace la UE, pero hasta ahora no se ha establecido tampoco ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados.

“Debemos continuar usando la vacuna AstraZeneca”, dijo Harris. “No hay razón para dejar de usarla”. Y agregó que la protección generada por el tándem AstraZeneca/Oxford es “excelente” .