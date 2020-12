La enfermera obligada a trasladarse al Zendal: "No es justo"

Me gradué en la Universidad de Málaga. Y, al llegar a Madrid, me inscribí en la bolsa pública. Mi sorpresa es que de un día para otro me llama una supervisora del hospital para decirme que me incorporo al Zendal, a una hora y media de transporte público, porque vivo en Embajadores. Y a mi trabajo tengo que llegar antes, porque tengo que cambiarme, existen los relevos... Si para ir al Gregorio Marañón, que mi autobús tarda 20 minutos, salgo con una hora de antelación, imagínate si en el transporte público tengo que estar una hora y media.

La primera ola de la pandemia le pilló en cuarto de enfermería. Con la carrera sin terminar, trabajaba de auxiliar sanitaria en una residencia de Madrid. “Las condiciones fueron... pero bueno. Ya graduada me vine al Marañón, aunque me llamaron de varios hospitales. Se me acabó el contrato en verano y me renovaron en septiembre. Y ahora otra vez hasta el 30 de junio. Pero como hay que llevarse al Zendal a 25 enfermeros de mi hospital, 52 sanitarios en total entre auxiliares, celadores, enfermeros... una de esas 25 soy yo”, relata.

¿Le han dado alguna explicación?

Mi supervisor no se ha puesto contacto conmigo. Ha sido otra supervisora la que me lo ha dicho. No me ha dado ninguna explicación. Y he llegado hoy al hospital, porque hoy me renovaban el contrato en el Marañón. Tenía que firmar y no he firmado, porque ni los de atención al profesional eran capaces de darme una información que no sea la que ya se ha dado. Sí, me mandan al Zendal, pero no me han dicho qué turnos, ni qué rotatorios, ni cuándo, ni a qué unidad voy, ni a qué servicio. Nada.

¿Y qué ha hecho?

He dicho que yo no firmaba y que guarde lo de la renovación del contrato antes de penalizarme. He llegado al hospital y atención al profesional no me ha dado ninguna respuesta. En recursos humanos nadie tenía una respuesta. Y la supervisora que me habló tampoco tenía una respuesta.

¿Por qué le penalizan?

Los enfermeros elegimos los hospitales o centros de salud de la red pública en los que queremos trabajar y así un día te llaman. Y, aunque sea un contrato de dos días, precario, que no te venga bien, si has seleccionado ese hospital, tienes la obligación de aceptar el contrato. Si lo rechazas, está sancionado un año y bajas al último puesto en la bolsa pública y no te llaman. Entonces, me parece injusto que el hospital nuevo no está en la bolsa pública y yo no lo he elegido. Y no es justo que se penalice a los sanitarios que no queremos ir con un año sin que me llamen de la sanidad pública.

¿Qué es la bolsa pública?

Ahí te dan la opción de elegir ciertos hospitales de la red pública o centros de salud. Entonces, claro, sabiendo cómo es esta profesión, que tienes contratos de dos meses o de una semana, decidí buscarme un alquiler en el centro de Madrid para poner mayor número de hospitales posible siempre y cuando estuvieran bien comunicados. Me vine sin coche y mi medio de transporte es el transporte público.