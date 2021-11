La Ertzaintza cree falsa la denuncia de una mujer que acusó a “menas magrebíes” en Vitoria

La mujer especificó en reiteradas ocasiones que había sido agredida por unos “magrebíes” a los que identificó como “menas”. Los agentes han revisado todas las cámaras de videovigilancia de la zona y no encuentran rastro de la agresión.

“Quiero que se vea lo que está pasando en España, el odio que hay en las calles. Efectivamente, es que eran cuatro magrebíes, no eran cuatro jóvenes cualquiera”, dijo. “Estamos dejando entrar a nuestro país a gente que hace esto. Y no soy la primera y no voy a ser la última. Hay que dar un poco de voz a esto. Que pare ya. Directamente, fuera de mi país. Hay que ser muy estricto. Lo mío se ha quedado en un susto pero podía haber sido una auténtica desgracia”, lanzó la mujer, en televisión.

“No te oigo, Irene Montero”

El caso fue también utilizado por una diputada de Vox, Carla Toscano, para echar en cara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no haber condenado supuestamente la agresión. Resulta que Montero sí la había condenado antes de que Toscano se lo dijera.

Pero ahora todo apunta a que la denuncia era falsa. De acuerdo con la investigación de la Ertzaintza y una vez analizadas las grabaciones de las cámaras de la zona, la policía vasca ha concluido que “no hay datos ni imágenes” que “corroboren las declaraciones realizadas por la mujer”, por lo que “no hay manera de confirmar las denuncias”, según ha explicado el consejero Erkoreka.

Denunciada la denunciante por “apariencia de delito”

Por ello, la Ertzaintza ha interpuesto una denuncia ante el juzgado, pues la mujer podría haber incurrido en una “apariencia de delito”, y “esto habrá que investigarlo”, ha indicado Erkoreka.

La mujer denunció que los hechos ocurrieron a las 4:20 horas del 24 de octubre en la zona de El Batán del barrio de Mendizorroza, donde supuestamente resultó herida a consecuencia de este ataque y tuvo que recibir asistencia sanitaria en el hospital de Santiago.

El vicelehendakari ha explicado que la Ertzaintza ha presentado sus diligencias ante el juez, quien deberá investigar tanto la denuncia de la mujer como la interpuesta por la propia Ertzaintza.

En caso de que se confirmara que la denuncia es falsa, el hecho sería “muy grave”, ya que iría contra la convivencia y la pluralidad de la sociedad.