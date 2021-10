La escritora Ana Iris Simón se pronuncia de forma clara sobre Ayuso

Tras ver ese tuit, Ana Iris Simón ha reaccionado de forma rotunda. ”¿Cómo se explica que una de las comunidades más ricas de España tenga una sanidad pública cada día más deficitaria?”, se ha preguntado antes de rematar: “Parece que la libertad de @IdiazAyuso no pasa por la dignidad de los madrileños”.

Ana Iris Simón suele provocar revuelo en las redes sociales con cada artículo que escribe en El País, siempre con un poso nostálgico, o con cada intervención que tiene en diversos actos. Algunos directamente han vinculado sus ideas con la derecha o la extrema derecha, algo que ella siempre ha negado.

La última vez fue hace solo unas semanas, cuando publicó un texto que la convirtió en trending topic y en el que desarrollaba la idea, a partir de la experiencia de unos amigos, de que “las parejas duran cada vez menos, las relaciones cada vez son más líquidas porque parece como si le exigiéramos cada vez más al amor a la par que somos, paradójicamente, más incapaces de esforzarnos por él cada día”.

También fue muy polémico el discurso que dio en mayo ante Pedro Sánchez en el que decía sentir envidia de lo que habían logrado sus padres a su edad y resaltaba que para sus progenitores, tener un bebé “no supuso el salto al vacío que yo siento ahora”.

“Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias”, decía.