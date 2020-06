La esperada respuesta de Fernando Simón a quienes le atacan por fallar en sus pronósticos

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha recibido duras críticas en los últimos meses por algunos pronósticos errados que hizo en enero y febrero sobre la crisis del coronavirus.

Quizá el más sonado fue el que hizo a finales de enero, cuando aseguró que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” y que esperaban que “no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada”.

Este lunes, una periodista le ha preguntado a Simón por otro pronóstico que hizo tras una rueda de prensa en aquellos momentos, cuando aseguró que la transmisión del virus se prolongaría “entre cuatro y cinco meses”.

“Recuerdo perfectamente ese día que mencionas”, ha comenzado diciendo el experto, quien ha subrayado que “es cierto que las cosas obviamente podían haber ido mucho mejor si no hubiéramos tenido lo que sucedió en Italia”.

“En Italia, al igual que aquí, igual que en todos los países… que nos hemos dado cuenta cuando todo ha explotado. Nos pensábamos que la vigilancia nos estaba permitiendo detectar algo más, sabíamos que todo no, pero sí algo más de lo que podíamos estar detectando”, ha reconocido.

“Es verdad que si no hubiera sucedido lo de Italia no me hubiera esperado esto. Si el riesgo hubiera venido de China me hubiera esperado menos tiempo. Cuando el riesgo empezó a venir de Italia las cosas cambiaron radicalmente. Eso era otra cosa”, ha explicado Simón.