Una cajera explica por qué en España no se vende bebida fría en los supermercados

Un tiktoker argentino que está de viaje por España ha levantado ampollas entre algunos españoles al contar lo que, a su juicio, falta en los supermercados españoles en los que ha estado.

"Estoy en España, primer mundo, todo divino y todo lo que vos quieras. Estoy en el super y no te ponen agua en la heladera, no tienen nada frío", se ha quejado mientras pasea por un supermercado.

"¿Por qué no tienen agua, cervezas o gaseosas frías?", se ha preguntado mostrando la parte de la nevera en la que hay cosas como zumos, gazpachos, salmorejos y algunos lácteos.

Ha mostrado el resto del supermercado, que por la vista parece un Aldi, y se ha quedado alucinando de que la Coca-cola y el resto de refrescos estén todos fuera en estanterías y no en neveras.

"¿Alguien me puede explicar por qué no hay bebida fría cuando estoy en Madrid, en junio, ni siquiera llegó el full verano y hacen 66 grados y no puedes respirar? Te compras una cerveza y estás tres días para enfriarla", ha preguntado.

Lo curioso viene al final del vídeo cuando una cajera le ha explicado que no se vende bebida fría en algunos supermercados para que la gente consuma más en los restaurantes: "Muy lindo el primer mundo pero algo esencial como esto que no lo cumplan me parece raro".