La estrategia de El Corte Inglés para ganar terreno a Mercadona y Amazon

La frase de “Si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero”, el eslógan “Ya es Primavera en El Corte Inglés” o la canción “Volver a empezar, otra vez...” forman parte de la cultura popular de millones de españoles. La cadena de grandes almacenes El Corte Inglés —fundada por Ramón Areces en 1935—, que ha jugado un papel fundamental en la economía española durante más de 80 años, se prepara ahora para la gran batalla.

Internet, la tienda que más vende

La cadena ha asumido que su competencia no son solo las tiendas físicas, sino que tiene que batirse el cobre con gigantes como Amazon en un momento de auge del comercio electrónico. La página web de El Corte Inglés se ha convertido ya en la tienda que más vende de toda la cadena.

La compañía quiere que las ventas por internet lleguen a los 1.000 millones en 2020, según desveló recientemene Ricardo Goizueta , responsable de comercio electrónico. Hace dos años, estas representaban el 4% de la facturación total: unos 550 millones, según publicó Cinco Días. El crecimiento no se ha parado: el año pasado los pedidos crecieron un 17,4% y la facturación un 19,7%.

A la caza del turista chino

Tres nuevas marcas de ropa

Renovarse o morir. Ante un estancamiento de las ventas de ropa en sus tiendas , la cadena de grandes almacenes ha reorganizado su oferta textil con el lanzamiento de la marca de moda femenina Woman , que se dirige a todo tipo de mujeres y tiene cuatro líneas específicas: Limited (prémium), Weekend (casual), Fiesta (vestidos para celebraciones) y Plus (tallas especiales).

Pero Woman no llega sola, ya que la cadena ha anunciado otras dos nuevas enseñas para el próximo año, Alik y Another Love, dirigidas a un público más juvenil. “En 2020 verán la luz nuevas marcas propias en las que hemos venido trabajando con empeño e ilusión en los últimos meses: Alik, que es nuestra propuesta contemporánea e innovadora, y Another Love, romántica y femenina”, señaló Marta Álvarez durante la junta de accionistas.