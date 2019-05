La explicación de los creadores de 'Juego de Tronos' tras el giro radical de Daenerys

Ignorando el tañido de las campanas y los gritos de los ciudadanos inocentes ya rendidos, Daenerys decide seguir los pasos de su padre, el Rey Loco Aerys II y los quema a todos. Desata todo el poder de su último dragón sobre la ciudad y hace que su ejército acabe con el resto de las tropas de los Lannister.

Además, ¿recuerdas que hasta hace dos episodios estaba en el Norte luchando en el bando de los vivos? No tenía ninguna obligación de hacerlo. Podría haber tomado Desembarco del Rey con sus dos dragones y haber dejado que en el Norte se las apañaran por sí mismos. Es cierto que la Madre de Dragones vio al ejército de los muertos al otro lado del Muro y era consciente de que su reino sufriría si no ponía remedio antes.

Sentemos las bases

En el programa que emite HBO después del episodio para analizar lo sucedido, el guionista y creador de la serie Dan Weiss asegura que Daenerys no tenía premeditado actuar así tras el tañido de las campanas. Fue al ver la Fortaleza Roja, el hogar familiar que le habían arrebatado, cuando decidió “tomárselo como algo personal”.

Para comprender las acciones de Daenerys, es casi obligatorio volver a ver la escena y razonar: “Ah, que Daenerys reaccionó así al ver la Fortaleza Roja porque en 300 años de historia Targaryen todavía no había quedado claro. Vale, lo pillo”.

Fue una decisión tomada en el acto, pero el guionista y otro creador de la producción David Benioff ha explicado que dejaron pistas de esta faceta oscura de Daenerys desde la primera temporada. “Hay algo estremecedor en el modo en que Daenerys reacciona a la muerte de sus enemigos”, señala.

Según Benioff, todo lo que ha sucedido hasta la escena en cuestión en Desembarco del Rey (la revelación del linaje de Jon, la traición de Cersei al Norte, la muerte de Missandei...) ha hecho posible su reacción.

“Si alguno de esos sucesos se hubiera producido de otro modo, creo que no habríamos visto esta faceta de Daenerys Targaryen”, comenta Benioff.

Si vuelves a ver la serie desde el principio, te darás cuenta de que hay numerosas pistas del lado oscuro de Daenerys: reaccionó con pasmosa tranquilidad cuando Khal Drogo (Jason Momoa) ejecutó a su hermano Viserys (Harry Lloyd) derramándole oro fundido en la cabeza; no le tembló el pulso al montar en dragón y decirle a la multitud que asesinara a sus amos y ejecutó a Randyll (James Faulkner) y Dickon Tarly (Tom Hopper) por no querer arrodillarse ante ella. En el siguiente vídeo se puede ver a partir del minuto 3:00 que Daenerys no iba de farol cuando aseguraba que abrasaría ciudades hasta los cimientos cuando sus dragones crecieran.